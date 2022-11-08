Программа материнского капитала продляется до конца 2026 года
19:00 08.11.2022 Источник: Интерфакс
"Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года", - сказал Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми.
Он напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец.
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