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НОВОСТИ

Программа материнского капитала продляется до конца 2026 года

19:00 08.11.2022 Источник: Интерфакс

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года", - сказал Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми.

Он напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец.

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