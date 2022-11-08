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Новую систему поддержки семей с детьми нужно запустить с 2023 года - Путин

19:25 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин должно заработать со следующего года, несмотря ни на что, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей во вторник.

«Это была достаточно долгая дорога — к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет. И несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», — подчеркнул он.

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