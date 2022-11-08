США стали одним из наиболее важных импортеров СПГ для Европы - ЕК
21:05 08.11.2022 Источник: Интерфакс
"Соединенные Штаты стали одним из наиболее важных наших импортеров СПГ, возмещающих отключенные российские источники", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, напомнив, что соглашение действует с марта нынешнего года. Отвечая на вопрос о ценах на американский газ, он отметил, что их регулирует рынок.
В Еврокомиссии, по его словам, анализируют, насколько отношения в рамках этого соглашения обеспечивают стабильность поставок на рынке. Но что касается цен, пояснил Макфи, этот вопрос регулируется скорее на уровне коммерческих операторов, а не на государственном.
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