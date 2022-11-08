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США стали одним из наиболее важных импортеров СПГ для Европы - ЕК

21:05 08.11.2022 Источник: Интерфакс

Специальная рабочая группа, которая мониторит выполнение соглашения ЕС-США о поставках СПГ Соединенными Штатами Евросоюзу, констатировала превышение целей Брюсселя по объему получаемого газа, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Соединенные Штаты стали одним из наиболее важных наших импортеров СПГ, возмещающих отключенные российские источники", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, напомнив, что соглашение действует с марта нынешнего года. Отвечая на вопрос о ценах на американский газ, он отметил, что их регулирует рынок.

В Еврокомиссии, по его словам, анализируют, насколько отношения в рамках этого соглашения обеспечивают стабильность поставок на рынке. Но что касается цен, пояснил Макфи, этот вопрос регулируется скорее на уровне коммерческих операторов, а не на государственном.

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