Спецсессия ГА ООН по Украине возобновится 14 ноября
21:35 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«11-я специальная сессия возобновится 14 ноября в 10:00 (18:00 мск — прим. ТАСС), сессия будет состоять из пленарного заседания, которое примет решение по проекту резолюции. Будут выступления по мотивам голосования до и после него, — сказала Кубияк. — Запрос на возобновление спецсессии <…> был в письме от 7 ноября от постоянных представителей Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины».
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