Спецсессия ГА ООН по Украине возобновится 14 ноября

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН возобновит 14 ноября спецсессию по Украине, на которую будет вынесен проект резолюции по «репарациям» Киеву. Об этом сообщила во вторник на брифинге официальный представитель председателя 77-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк.

«11-я специальная сессия возобновится 14 ноября в 10:00 (18:00 мск — прим. ТАСС), сессия будет состоять из пленарного заседания, которое примет решение по проекту резолюции. Будут выступления по мотивам голосования до и после него, — сказала Кубияк. — Запрос на возобновление спецсессии <…> был в письме от 7 ноября от постоянных представителей Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины».