Республиканцы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США — прогноз NBC

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканцы по итогам выборов в Палату представителей американского Конгресса получают 219 мест, то есть большинство из 435, и контроль над палатой, демократы могут рассчитывать на 216 мест. С таким прогнозом в среду выступил телеканал Эн-би-си.

При этом Эн-би-си отмечает, что это предварительной прогноз, и подчеркивает, что в случае с 13 местами исход избирательной гонки ясен не до конца. Другие СМИ пока не отдают окончательно контроль над Палатой представителей какой-либо из партий, хотя и признают, что, скорее всего, он перейдет к республиканцам.

По данным газеты «Нью-йорк таймс», республиканцы в Палате представителей на данный момент могут рассчитывать на 173 места, демократы — на 121. По подсчетам газеты «Уолл-стрит джорнэл», республиканцы получают 173 места, демократам достанутся 122 места. По данным телекомпании Си-эн-эн, республиканцы могут рассчитывать на 185 мест, демократы получат 155 мест.