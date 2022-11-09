Республиканцы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США — прогноз NBC
09:00 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республиканцы по итогам выборов в Палату представителей американского Конгресса получают 219 мест, то есть большинство из 435, и контроль над палатой, демократы могут рассчитывать на 216 мест. С таким прогнозом в среду выступил телеканал Эн-би-си.
При этом Эн-би-си отмечает, что это предварительной прогноз, и подчеркивает, что в случае с 13 местами исход избирательной гонки ясен не до конца. Другие СМИ пока не отдают окончательно контроль над Палатой представителей какой-либо из партий, хотя и признают, что, скорее всего, он перейдет к республиканцам.
По данным газеты «Нью-йорк таймс», республиканцы в Палате представителей на данный момент могут рассчитывать на 173 места, демократы — на 121. По подсчетам газеты «Уолл-стрит джорнэл», республиканцы получают 173 места, демократам достанутся 122 места. По данным телекомпании Си-эн-эн, республиканцы могут рассчитывать на 185 мест, демократы получат 155 мест.
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