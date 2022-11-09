США стали «большим жирным провалом» при демократах — Трамп

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты превратились в «большой жирный провал» при демократах и стали посмешищем для всего мира. Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу «Ньюс нэйшн».

«Успех объединит нас. Наша страна потеряла уверенность в себе. Она потеряла свое обаяние. Она потеряла все. Наша страна сейчас — это большой жирный провал. Над нами смеются по всему миру», — сказал он.

Трамп при этом пообещал, что его предстоящее 18 ноября «большое объявление» осчастливит американцев, а также отметил, что некоторые люди уже «умоляют предоставить им работу», если он снова изберется на пост президента.

Как ожидается, 15 ноября Трамп объявит о намерении выдвигаться на пост президента США в 2024 году.