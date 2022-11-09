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Китайские инвесторы «Мотор Сич» обвинили власти Украины в «разграблении активов» КНР

10:00 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские инвесторы украинского предприятия «Мотор Сич» обвинили правительство Украины в «разграблении зарубежных активов Китая». Об этом говорится в заявлении их представителя, опубликованном в среду в соцсети WeChat («Вичат»).

«С 2020 года украинское правительство постоянно создавало проблемы, беспричинно обвиняло, подавляло и преследовало китайских инвесторов и даже ввело против инвесторов специальные экономические санкции без всякой причины, намереваясь национализировать компанию ПАО „Мотор Сич“ незаконными средствами и бесстыдно разграбить зарубежные активы Китая», — сказано в документе.

56% акций компании «Мотор Сич» — одного из крупнейших производителей двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок — были в 2016 году проданы китайскому инвестору, однако сделка была заблокирована украинскими властями.

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