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Осужденную за наркотики американскую баскетболистку Грайнер отправили в колонию

10:20 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную на 9 лет лишения свободы за за контрабанду наркотиков, отправили из СИЗО в колонию для отбывания наказания. Об этом ТАСС в среду сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина.

«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется. Мы как адвокаты, а также посольство США должны быть уведомлены по факту ее прибытия в место назначения», — сказала она.

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