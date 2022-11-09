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Большинство проголосовавших американцев недовольны политикой Байдена — опрос

11:00 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американцев, принявших участие в промежуточных выборах в США во вторник, недовольны направлением движения страны и деятельностью президента-демократа Джо Байдена. Такие результаты экзитполов приводит во вторник телекомпания Си-эн-эн.

Опрос проводился как среди тех, кто во вторник пришел на избирательные участки лично, так и среди проголосовавших досрочно. В опросе приняли участие 12 458 избирателей на 250 участках, статистическая погрешность составляет 2%.

Согласно результатам, положительно или удовлетворительно оценивают состояние дел в США лишь 25% опрошенных, 39% выразили неудовлетворенность, 34% заявили, что крайне недовольны ситуацией. Работы Байдена положительно оценили 45% опрошенных, отрицательно — 54%.

Результаты опросы могут служить негативным знаком для демократов, к числу которых принадлежит президент США. Недовольные его работой избиратели могут быть более склонны к голосованию за республиканцев.

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