ЕС готовится к новой торговой войне с США — СМИ
11:05 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз готовится к новой торговой войне с США из-за плана помощи национальному производству в рамках американского закона по снижению инфляции. Об этом сообщила в среду испанская газета «Диарио».
Пакет инициатив предусматривает выделение властями Соединенных Штатов примерно 400 млрд долларов. Этот закон представляет собой огромный инвестиционный пакет, который, помимо прочего, продвигает переход к зеленой энергии, тем самым затрагивая европейский автомобильный сектор, очень важный в таких странах, как Германия и Франция, пишет издание.
Еврокомиссия считает, что планы хозяина Белого дома Джо Байдена по продвижению электромобилей дискриминируют иностранных производителей. В частности, согласно документу, доступ к которому оказался у агентства ЭФЭ, Брюссель встревожен из-за девяти положений о налоговых кредитах. На прошлой неделе состоялась встреча представителей ЕС и США, которая закончилась безрезультатно. Европейские переговорщики считают, что продвигаемый Вашингтоном закон является неприемлемым.
«ЕС как союзник США должен быть в этой ситуации похож на Мексику и Канаду, — сказал во вторник первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. — Это как раз то, что намерена сделать целевая группа, эта специальная рабочая группа, которую мы создали месяц назад, чтобы выяснить, что беспокоит Евросоюз и как это можно решить».
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