Более 30% российских учителей замечали случаи травли в школах за последний год — исследование

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 30% опрошенных российских учителей заявили, что в школе, где они работают, за последний год фиксировались случаи травли в отношении детей. Это следует из данных исследования сервиса «Актион образование», поступивших в ТАСС.

«Отметили, что в их школе за последний год были зафиксированы случаи травли, 27% завучей и директоров и 33% учителей. В родительском сообществе цифры чуть выше — треть респондентов из числа родителей декларировали, что в классе их ребенка есть случаи травли (37%). Родители, принявшие участие в опросе, в большинстве своем не знают, какие меры предпринимает школа к участнику травли (86%), знают 14%», — говорится в материалах.

Почти две трети родителей считают, что квалификации школьного психолога не хватит для решения конфликтов из-за травли (67%), а 13% сообщили, что психолог в их школе способен решить данную проблему. Половина опрошенных представителей администрации учебных заведений считают, что психолог должен активно участвовать в разрешении конфликта (47%), каждый пятый руководитель согласился с тем, что у школьного психолога не хватает квалификации (18%).

Согласно данным опроса, руководители школ для решения проблемы с участниками травли чаще всего привлекают педагога-психолога — 80%, вызывают родителей 72%, ругают и отчитывают с глазу на глаз 14%.

Отмечается, что 93% респондентов из числа родителей считают, что они должны быть вовлечены в решение проблем с травлей в классе, 4% заявили, что разбираться с проблемой буллинга должна школа. Абсолютное большинство опрошенных руководителей школ и учителей привлекают родителей к решению проблем с буллингом (среди учителей — 94%, среди директоров и завучей — 96%).

«И учителя, и родители, и школьная администрация солидарны в том, что наиболее частая реакция на травлю у ребенка — страх и молчание: среди родителей так считают 89%, среди учителей — 60%, среди директоров и завучей — 54%», — сказано в материалах исследования. Большинство родителей сообщили, что хотят, чтобы у школы были права наказывать организатора буллинга (88%), солидарны с ними в этом вопросе и учителя (85%). Реже поддерживают инициативу о наделении школы правами наказывать организатора травли директора школ и их заместители — 77%, каждый пятый из них не хотел бы таких прав для образовательного учреждения (23%), среди родителей не хотел бы каждый восьмой (12%), среди учителей — 15%.