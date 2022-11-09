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В России выявили 5 335 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 335, летальных исходов из-за ковида — на 62. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 320 случаев заражения и 63 смерти, всего с начала пандемии — 21 477 926 и 390 774 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 492 против 8 123 днем ранее, до 20 876 892.

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