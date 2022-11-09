В Москве выявили 1 124 случая заражения коронавирусом за сутки
12:20 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 124 против 616 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 19 октября, когда было выявлено 1 257 инфицированных. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 237 273 случая заражения.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 11 против 13 днем ранее, до 46 725. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 866, до 3 046 995.
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