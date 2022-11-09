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Более 60 детей погибли из-за действий британской армии в Афганистане с 2006 по 2014 гг - BBC

12:32 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 60 детей погибли во время британских военных операций в Афганистане с 2006 по 2014 год. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По данным благотворительной организации Action on Armed Violence («Экшн он армд вайленс», AOAV), правительство Великобритании выплатило компенсации таким семьям, потерявшим детей из-за действий британской армии в Афганистане.

Ранее власти Соединенного Королевства официально признали, что в результате действий военных королевства погибло только 16 афганских детей.

Согласно информации AOAV, больше всего жертв было отмечено «вследствие авиаударов и перекрестного огня».

Директор благотворительной организации Иен Овертон выступил с критикой британских властей, которые не предоставляют прозрачную информацию. AOAV потребовались годы, чтобы получить более точные данные. «Отсутствие политических дебатов по этому поводу вызывает вопросы о том, были ли правительством Соединенного Королевства извлечены уроки из произошедшего», — добавил он.

Минобороны Великобритании уже выплатило 688 тыс. фунтов стерлингов (около 777 тыс. долларов) за гибель 289 мирных жителей Афганистана.

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