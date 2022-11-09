Андрей Воробьев вручил медаль «За отвагу» добровольцу, участвовавшему в специальной военной операции

12:18

Фото Сергея Хакимова

Губернатор Московской областипообщался с семьей 58-летнего, недавно вернувшегося домой из зоны боевых действий. Андрей Воробьёв вручил ему заслуженную награду. Сын добровольца Тимур также принимал участие в спецоперации и отдал долг Родине.

«С большим удовольствием к вам приехал. Меня, как и моих коллег, мою команду поразила ваша история. Тимур первый ушел добровольцем в зону специальной военной операции. А отец не смог усидеть дома и отправился следом за ним. Знаю, что вы прошли Афганистан и сына достойного воспитали, – сказал Андрей Воробьёв. – Я хочу вручить вам награду, указ о присвоении которой подписал президент, и просто пообщаться, узнать, как вы себя чувствуете, какое дополнительное внимание нужно тем, кто находится на передовой. Мы стараемся максимально оказывать содействие – это и выплаты, и обмундирование, которое необходимо дополнительно, ну и, конечно, забота о семьях».

Игорь Башкин – командир 4-го взвода 1-й роты добровольческого отряда спецназначения «Барс-16» 150-й мотострелковой дивизии. Под его командованием взвод неоднократно выполнял сложные боевые задачи: уничтожение боевого поста противника, сбивание вражеского дрона, который был передан разведке, отражение нападений на свой пост. В июле доброволец получил контузию и ему пришлось вернуться домой.

За проявленную самоотверженность и героизм указом президента Российской Федерации от 22 сентября 2022 года Игорь Башкин награжден медалью «За отвагу».

«Огромное спасибо за такое теплое отношение ко мне, к моей семье и к ребятам, которые сейчас находятся в зоне спецоперации – нашим мобилизованным, добровольцам. Боевой дух у них там на очень высоком уровне. Все знают, что это ради наших детей, семей. Мы понимали, что если нас не будет там, то они придут сюда. Как говорится, нацизм нужно уничтожать там, где он зародился, – сказал Игорь Башкин. – Сначала мой сын принял решение уйти. Он мужчина, я прекрасно его понял, поддержал. Да, конечно, переживал, волновался. Сам ведь прошел Афганскую войну, знаю, что это такое. Потом подумал, собрался и тоже пошел. Сын позвонил и сказал: «Батя, я тобой горжусь!» Мне было приятно, что не подвел его».

Сын Игоря Викторовича воевал на Херсонском направлении в числе бойцов 234 дивизии 76 воздушно-десантного дивизионного подразделения «Гром». Во время одного из боев командира убили и Тимур принял командование диверсионно-разведывательной группой на себя. В августе молодого человека контузило, он получил множество осколочных ранений и был отправлен на лечение в госпитали Херсона, Феодосии и Астрахани, после чего вернулся к родным.

«Когда началась спецоперация, я решил, что должен отправиться туда, чтобы нацизм не пришел в нашу страну – ни к семье, ни к друзьям, ни к кому из нас. Я понял, что если хотя бы на сотую долю процента это может зависеть от меня, я должен сделать все возможное. Ушел по контракту, когда еще не началась мобилизация, 27 марта, – сказал Тимур Башкин. – Пока мне нельзя дальше служить, но если Родина позовет... да даже если и не позовет, сами пойдем».

Вместе с супругой Екатериной Тимур воспитывает 13-летнюю дочь Веронику. Они очень переживали за мужа и отца, но поддержали его в этом непростом решении.

«Я решение мужа приняла и отпустила. Сначала было тяжело. Слезы. Потом ничего, успокоилась, потому что он мужчина, он сказал, что будет защищать, чтобы эти нацисты к нам не пришли. Первый раз позвонил через 1,5 месяца. Сказал, что жив, здоров, все хорошо. Ну, а мне больше ничего и не надо, это самое главное, – поделилась Екатерина Башкина. – Сейчас он проходит полугодовую реабилитацию после ранения. А там, если нужно будет, опять пойдет, без сомнений».