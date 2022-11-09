Энергетическая политика Европы — это лицемерие, считает президент Уганды

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика европейских стран, которые сегодня развивают свою энергетику на африканском ископаемом топливе, является лицемерием. Об этом заявил президент Уганды Йовери Кагуты Мусевени в статье, опубликованной в журнале «Ньюсуик» во вторник.

«[В свете энергетического кризиса] Европа реинвестирует в свою собственную энергетику, работающую на ископаемом топливе <…>, а нам [африканцам] в поистине извращенном виде говорят, что новые западные инвестиции в добычу африканских ископаемых видов топлива возможны, но только для пополнения нефтяных и газовых ресурсов, которые будут отправляться в Европу», пишет президент. «Это чистейшее лицемерие», — отметил лидер Уганды. Он назвал «насмешкой» обещания Запада помочь ускорить развитие Африки, а также его обязательства, направленные на борьбу с изменением климата.

Мусевени считает «моральным банкротством» такую позицию стран Европы, которые готовы использовать африканские энергоресурсы для обеспечения собственных нужд, отказывая в том же самом Африке. «Мы не примем одно правило для них и другое правило для нас. Мы не позволим прогрессу Африки стать жертвой неспособности Европы достичь своих климатических целей», — указал Мусевени.

Кроме этого, по мнению президента Уганды, инвестиции, которые Запад направляет на развитие в Африке альтернативной энергетики, не решают вопрос обеспечения заводов необходимой электроэнергией, что не способствует увеличению занятости. «Мы видим, что у европейцев есть работа, которая возможна благодаря разнообразным средствам производства электроэнергии, а африканцы не имеют ни того, ни другого, что вынуждает десятки тысяч с риском для жизни пересекать Средиземное море, чтобы попасть в Европу», — полагает он.

По подсчетам Международного энергетического агентства, для того, чтобы 600 млн африканцев к 2030 году были обеспечены электроэнергией, необходимо порядка 25 млрд долларов ежегодных инвестиций. Эта сумма, как подчеркивает Мусевени, меньше той, что была потрачена на поставки западных вооружений на Украину за шесть месяцев.

«Провал Европы в достижении своих климатических целей не должен быть проблемой Африки. Но решимость [Европейского] континента написать один набор правил для европейцев, а другой набор для африканцев способствует этому. Это значит, что Европа является соучастником в навязывании бедности в Африке, а это неприемлемо и недопустимо», — заключил президент Уганды.