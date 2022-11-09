В Туве шаманы провели обряд в защиту участников спецоперации
13:20 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шаманское общество "Тос-Карак" в Республике Тыва провело в среду шаманский обряд в защиту участников специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в региональном Агентстве по делам национальностей.
"Сегодня состоялся традиционный шаманский обряд в поддержку наших военнослужащих, которые находятся на спецоперации. Разные общества в разные дни проводят свои обряды. И сегодня был обряд шаманского общества "Тос-Карак" в местности, которая называется Вавилинский затон, там есть священный объект - оваа. В таких местах силы у нас проходят обряды регулярно, шаманы призывают родственников военнослужащих приходить на них и просить своим родным благополучия, здоровья", - сказал собеседник агентства.
В обряде приняли участие около 30 человек, включая четырех шаманов и родственников участников спецоперации.
В октябре шаманы и представители языческих верований со всей России провели обряд в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Тогда в обряде приняли участие служители культа из Казани, Екатеринбурга, Кемерова, Красноярска, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи, а также населенных пунктов Хакасии, Тувы и Забайкалья.
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