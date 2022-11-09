Тяжелые бои идут у Павловки, которую нужно взять для освобождения Угледара — Пушилин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзные силы ведут тяжелые бои возле населенного пункта Павловки, которую необходимо взять для освобождения Угледара, сообщил в среду врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Тяжелые бои идут в районе населенного пункта Павловка. Но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника от Донецка, в частности», — сказал он в эфире Первого канала.

2 ноября Пушилин сообщал, что союзные силы ведут бои с Вооруженными силами Украины за Павловку на угледарском направлении.