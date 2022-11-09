Страны мира наращивают запасы золота из-за валютного доминирования США - Bloomberg
15:12 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые страны мира, в том числе Россия и Китай, наращивают запасы золота на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами и из-за жесткого валютного доминирования Вашингтона. Об этом написал обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Аналитик отметил, что Центробанки закупили 400 метрических тонн золота в третьем квартале 2022 года. "Это рекордный прирост, сравнимый с тем, что они приобрели бы за целый год в обычное время", - указал он в материале.
По словам эксперта, действия центробанков напоминают подготовку к "зомби-апокалипсису". Активно закупали золото страны, которые столкнулись с серьезными проблемами, связанными с ослаблением национальных валют. В списке этих стран Турция, Египет, Ирак и Индия. Турция и Египет, как пишет Фиклинг, ключевые союзники США, но их отношения с Вашингтоном в последнее время ухудшились.
"Сейчас перспективы международных отношений более неопределенны, чем в последние десятилетия. В таком мире имеет смысл то, чтобы резервы центральных банков не были слишком связаны с какой-либо одной страной", - добавил эксперт.
Он отметил, что крупнейшими покупателями золота, "чьи связи с США ослабевают ежедневно", стали три страны, а именно Китай, Россия и Саудовская Аравия.
"Доля доллара в резервах центральных банков стремительно падает: с 65% в конце 2016 года до 59% в начале текущего года. Это почти наверняка является результатом того, что Вашингтон в последние годы все более жестко относится к своему валютному доминированию. <...>. В такой ситуации золото выглядит привлекательной альтернативой", - указал обозреватель.
НОВОСТИ
- 14:32 09.11.2022
- Тяжелые бои идут у Павловки, которую нужно взять для освобождения Угледара — Пушилин
- 11:20 09.11.2022
- Ракета КНДР пролетела около 250 км — Минобороны Японии
- 10:05 09.11.2022
- Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
- 22:48 08.11.2022
- Представители РФ и США могут вскоре встретиться в рамках договора СНВ-3 - СМИ
- 16:00 08.11.2022
- Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
- 15:00 08.11.2022
- Российские военные уничтожили ударным дроном танк ВСУ, скрывавшийся в городской застройке
- 13:00 08.11.2022
- По предварительным данным, над акваторией Севастополя сбит беспилотник
- 11:05 08.11.2022
- Кожемяко опубликовал видеообращения морпехов 155-й бригады, участвующих в боях за Павловку
- 09:32 08.11.2022
- Мужчина погиб в Донецке при обстреле со стороны ВС Украины — мэр
- 17:40 07.11.2022
- Около 50 тыс. мобилизованных сейчас принимают участие в боевых действиях — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать