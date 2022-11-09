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Страны мира наращивают запасы золота из-за валютного доминирования США - Bloomberg

15:12 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны мира, в том числе Россия и Китай, наращивают запасы золота на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами и из-за жесткого валютного доминирования Вашингтона. Об этом написал обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

Аналитик отметил, что Центробанки закупили 400 метрических тонн золота в третьем квартале 2022 года. "Это рекордный прирост, сравнимый с тем, что они приобрели бы за целый год в обычное время", - указал он в материале.

По словам эксперта, действия центробанков напоминают подготовку к "зомби-апокалипсису". Активно закупали золото страны, которые столкнулись с серьезными проблемами, связанными с ослаблением национальных валют. В списке этих стран Турция, Египет, Ирак и Индия. Турция и Египет, как пишет Фиклинг, ключевые союзники США, но их отношения с Вашингтоном в последнее время ухудшились.

"Сейчас перспективы международных отношений более неопределенны, чем в последние десятилетия. В таком мире имеет смысл то, чтобы резервы центральных банков не были слишком связаны с какой-либо одной страной", - добавил эксперт.

Он отметил, что крупнейшими покупателями золота, "чьи связи с США ослабевают ежедневно", стали три страны, а именно Китай, Россия и Саудовская Аравия.

"Доля доллара в резервах центральных банков стремительно падает: с 65% в конце 2016 года до 59% в начале текущего года. Это почти наверняка является результатом того, что Вашингтон в последние годы все более жестко относится к своему валютному доминированию. <...>. В такой ситуации золото выглядит привлекательной альтернативой", - указал обозреватель.

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