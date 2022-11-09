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НОВОСТИ

РФ оценивает решение Болгарии оказать военную помощь Киеву как недружественный выпад — МИД

16:12 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассматривает решение Болгарии оказать военную помощь Украине как очередной недружественный выпад, который приведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем решение Народного собрания Болгария об оказании Украине военной и военно-технической поддержки как очередной недружественный выпад в адрес нашей страны, который приведет к дальнейшей деградации и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений», — сказала она.

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