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РФ не сможет продать весь объем нефти, который она поставляла в Европу - глава МЭА

17:00 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не найдет покупателей на весь объем нефти, который она до введения санкций поставляла в Европу, считает исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

«Россия экспортировала в Европу около 2,5 млн баррелей нефти в день. Невозможно будет всей этой нефти найти новый дом», — сказал он в среду в интервью агентству Блумберг на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27), проходящей в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

При этом Бирол отметил, что сейчас «российскую нефть покупают многие страны», но рост ее закупок в основном пришелся на Индию и Китай.

Ранее Евросоюз вместе с рядом стран Запада решил ввести эмбарго на импорт российской нефти, поставляемой морским путем. Европейское эмбарго на поставки нефти должно вступить в силу в начале декабря, нефтепродуктов — в феврале следующего года. Кроме того, страны Группы семи, куда помимо прочих входят Германия, Италия и Франция, намерены ввести потолок цен на нефть из России.

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