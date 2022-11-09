0
0
103
НОВОСТИ

Сбер снизит ставку по потребкредиту в первый месяц до 4% годовых

16:10 09.11.2022

В Зеленый день – с 10 по 12 ноября – Сбер предложит всем клиентам уникальную процентную ставку на первый месяц кредитования. Она составит рекордно низкие 4% годовых, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн руб.

Дополнительно – кешбэк бонусами СберСпасибо для владельцев месячной или годовой подписки СберПрайм+, которые возьмут такой кредит в Зеленый день. Для этого достаточно иметь подписку СберПрайм+, быть зарегистрированным в программе СберСпасибо и вовремя гасить кредит. И тогда заемщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту. Условия действуют по потребительским кредитам без обеспечения.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зеленый день. Традиционно банк и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зеленый день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учетной записи – Сбер ID – гарантирует безопасность платежей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 09.11.2022
РФ не сможет продать весь объем нефти, который она поставляла в Европу - глава МЭА
0
16
16:32 09.11.2022
Вице-губернатор Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
0
91
16:30 09.11.2022
Сбер предложит промовклад в юанях для всех клиентов
0
83
16:20 09.11.2022
Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зеленому дню
0
99
16:12 09.11.2022
РФ оценивает решение Болгарии оказать военную помощь Киеву как недружественный выпад — МИД
0
118
16:00 09.11.2022
Патрушев обсудил с иранским коллегой борьбу с вмешательством западных спецслужб
0
119
15:32 09.11.2022
В Совфеде сочли ошибкой отношение к Украине как к доброму соседу
0
188
15:12 09.11.2022
Страны мира наращивают запасы золота из-за валютного доминирования США - Bloomberg
0
206
15:00 09.11.2022
Отношения РФ и США пока останутся плохими, несмотря на выборы в Конгресс — Песков
0
213
14:32 09.11.2022
Тяжелые бои идут у Павловки, которую нужно взять для освобождения Угледара — Пушилин
0
287

Возврат к списку