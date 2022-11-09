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Вице-губернатор Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

16:32 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

«Это правда», — сказали в пресс-службе.

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