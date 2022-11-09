Сбер предложит промовклад в юанях для всех клиентов
16:30 09.11.2022
Сбер продолжает совершенствовать свои депозитные продукты в китайских юанях. С 10 ноября Сбер представит новый депозитный продукт для всех клиентов – вклад в юанях, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Промовклад в юанях можно открыть на 1, 2, 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев. Минимальная сумма вклада – 10 тыс. юаней, максимальная не ограничена.
Оформить вклад можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка.
Предложение действует с 10 ноября 2022 года по 17 января 2023 года включительно.
Также с 10 ноября увеличен максимальный срок вклада «Новые возможности», который позволяет выгодно конвертировать доллары в юани или рубли.
Вклад «Новые возможности» банк представил 24 октября, а сейчас увеличил его сроки. Если раньше вклад можно было открыть только на 3, 6 или 12 месяцев, то теперь – еще и на 2 и 3 года.
Чтобы оформить такой депозит, клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму свыше 5000 долл. на конец дня 13 октября. Ставка в рублях зависит от суммы и срока – от 7,35 до 7,44% годовых. В юанях она одинаковая – 0,2% годовых. Минимальная сумма вклада – 50 тыс. руб. или 7 тыс. юаней, максимальная не ограничена. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически – по курсу на дату открытия вклада. Открыть вклад «Новые возможности» можно в СберБанк Онлайн либо в отделении банка до 15 марта 2023 года.
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