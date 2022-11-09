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НОВОСТИ

Украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение — Марочко

17:12 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Вооруженных сил Украины практически полностью перешла на вооружение натовского образца. Об этом в среду заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Мы можем судить о том, что советские образцы вооружений и боеприпасов у них заканчиваются, и сейчас уже украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Марочко добавил. что ВСУ также применяет характерные тактику и стратегию действий, «которые говорят о том, что все операции планируют не в Киеве».

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