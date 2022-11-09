Продление зерновой сделки будет зависеть от выполнения ее российской части — Захарова
17:40 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продление Россией зерновой сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей до ее истечения. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Будет со сделкой то, что будет с российской частью этой сделки сейчас», — подчеркнула дипломат. Захарова также выразила сожаление, что прогресса по выполнению российской части сделки по-прежнему нет. «Напомню, она была пакетной, именно так ее предложил, так ее видел и, надеюсь, видит до сих пор генсек ООН [Антониу Гутерриш]. США и ЕС продолжают чинить препятствия выходу наших удобрений и агропродукции на мировые рынки. Будем это учитывать при рассмотрении вопроса о целесообразности продления зерновой сделки», — отметила она.
Захарова напомнила, что 2 ноября Россия возобновила участие в договоренностях по вывозу зерна после получения при посредничестве Турции письменных гарантий Украины о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. «Мы надеемся, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского будет выполнять эти гарантии лучше, чем Минские соглашения», — указала официальный представитель МИД РФ.
Минобороны РФ 29 октября сообщило, что из-за террористического акта, совершенного «киевским режимом при участии специалистов Великобритании» против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, «российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов». 2 ноября российское оборонное ведомство сообщило, что РФ возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Срок действия договоренностей по экспорту зерна с Украины истекает 19 ноября.
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