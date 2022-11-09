0
0
107
НОВОСТИ

Продление зерновой сделки будет зависеть от выполнения ее российской части — Захарова

17:40 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продление Россией зерновой сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей до ее истечения. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будет со сделкой то, что будет с российской частью этой сделки сейчас», — подчеркнула дипломат. Захарова также выразила сожаление, что прогресса по выполнению российской части сделки по-прежнему нет. «Напомню, она была пакетной, именно так ее предложил, так ее видел и, надеюсь, видит до сих пор генсек ООН [Антониу Гутерриш]. США и ЕС продолжают чинить препятствия выходу наших удобрений и агропродукции на мировые рынки. Будем это учитывать при рассмотрении вопроса о целесообразности продления зерновой сделки», — отметила она.

Захарова напомнила, что 2 ноября Россия возобновила участие в договоренностях по вывозу зерна после получения при посредничестве Турции письменных гарантий Украины о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. «Мы надеемся, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского будет выполнять эти гарантии лучше, чем Минские соглашения», — указала официальный представитель МИД РФ.

Минобороны РФ 29 октября сообщило, что из-за террористического акта, совершенного «киевским режимом при участии специалистов Великобритании» против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, «российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов». 2 ноября российское оборонное ведомство сообщило, что РФ возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Срок действия договоренностей по экспорту зерна с Украины истекает 19 ноября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:32 09.11.2022
Министр обороны РФ отдал приказ отвести войска за Днепр
0
7
18:15 09.11.2022
Курс НВП в школах будет обязательным - Минпросвещения
0
49
17:12 09.11.2022
Украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение — Марочко
0
159
17:00 09.11.2022
РФ не сможет продать весь объем нефти, который она поставляла в Европу - глава МЭА
0
164
16:32 09.11.2022
Вице-губернатор Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
0
257
16:30 09.11.2022
Сбер предложит промовклад в юанях для всех клиентов
0
244
16:20 09.11.2022
Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зеленому дню
0
203
16:12 09.11.2022
РФ оценивает решение Болгарии оказать военную помощь Киеву как недружественный выпад — МИД
0
238
16:10 09.11.2022
Сбер снизит ставку по потребкредиту в первый месяц до 4% годовых
0
189
16:00 09.11.2022
Патрушев обсудил с иранским коллегой борьбу с вмешательством западных спецслужб
0
194

Возврат к списку