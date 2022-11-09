Курс НВП в школах будет обязательным - Минпросвещения

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс по начальной военной подготовке, который планируется внедрить в следующем учебном году в школах России, будет обязательным, сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в среду.

«[Курс будет] в рамках предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ обязательный», — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста об обязательности курса.