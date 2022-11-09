Депутат Никита Чаплин: Добровольцы-участники СВО и их семьи должны быть защищены так же, как ветераны боевых действий
19:08 09.11.2022
Сегодня, 9 ноября, Госдума приняла во втором чтении законопроект о статусе участников СВО. Изменения коснутся добровольцев, которые оказывают содействие ВС РФ на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля, Запорожской и Херсонской областей – с 30 сентября.
Добровольцам будут предоставлены единовременные и ежемесячные выплаты как ветеранам и инвалидам боевых действий.
«На данный момент в нашей стране более 15 тысяч добровольцев и ежедневно это цифра растет. Семьи бойцов, участвующих в СВО, должны быть социально защищены, и в «Единой России» сейчас это одно из приоритетных направлений работы. Очень важно, что ветеранам и членам их семей будет компенсировать 50% затрат на оплату жилья. Также добровольцы смогут посещать санатории для реабилитации, получат льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте», – сказал соавтор закона Никита Чаплин.
Депутат от Московской области Никита Чаплин отметил, что служба в армии по призыву и участие в СВО будут учтены в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.
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