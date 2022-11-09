Сбер предлагает скидки на квартиры и ипотеку в Зеленый день
19:13 09.11.2022
В Зеленый день клиентов Сбера ожидают скидки на квартиры и ипотеку. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.
11 и 12 ноября застройщики — партнеры Домклик предложат скидки до 25%. Жильё с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги более чем в 450 жилых комплексах по всей стране.
А если в эти дни заранее забронировать квартиру на Домклик, можно будет снизить ставку по ипотеке до 1 процентного пункта от действующих программ банка. Для этого нужно оставить заявку на бесплатный подбор новостройки менеджеру Домклик, который поможет найти оптимальный вариант с максимальной скидкой.
Другой способ получить скидку по ставке — на сайте Домклик в разделе «Купить» — «Новостройки» выбрать квартиру со специальным значком «Зелёный день». Затем в карточке жилого комплекса или квартиры кликнуть «Забронировать» или «Показать телефон» и позвонить по нему.
Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зеленый день. Традиционно банк и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зеленый день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учетной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.
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