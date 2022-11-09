Росатому присвоена оценка в «зеленой» зоне в рамках национального ESG-рейтинга
19:29 09.11.2022
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) высоко оценило деятельность госкорпорации «Росатом» в области устойчивого развития. Компании присвоена оценка ESG-3, категория ESG-В в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления, что соответствует оценке в «зеленой» зоне.
Оценка, в которой приняли участие пять ключевых дивизионов Росатома, проводилась путем анкетирования, анализа публичной и непубличной информации (включая нефинансовую отчетность и документы корпоративного управления), а также проведения интервью.
Высокий результат обусловлен благоприятными показателями в области воздействия на окружающую среду и социальной ответственности по сравнению с аналогичными компаниями, а также высоким качеством корпоративного управления. Кроме того, АКРА отметило наличие политик и процедур в области управления ключевыми ESG-аспектами.
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