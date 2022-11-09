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НОВОСТИ

Розничная продажа алкоголя запрещена в Херсонской области

20:45 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо запретил розничную продажу алкоголя в регионе, следует из указа от 9 ноября, который размещен в среду в телеграм-канале администрации Генического района области. Его подлинность ТАСС подтвердили в пресс-службе врио губернатора.

«Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Херсонской области», — сказано в указе.

Запрещена также продажа алкоголя в заведениях общепита. Уточняется, что за нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа.

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