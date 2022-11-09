Уровень смертности от COVID-19 в мире снизился на 90% - ВОЗ

21:30 Источник: Интерфакс

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал позитивным сдвигом снижение количества летальных исходов вследствие заражения COVID-19 на 90% с февраля, сообщает в среду Associated Press (AP).

Глава ВОЗ отметил, что "за прошлую неделю зафиксировали более 9,4 тыс. смертей, в то время как в феврале показатель смертности за неделю колебался около 75 тыс.".

"Мы прошли долгий путь, и это действительно причина для оптимизма. Но мы продолжаем призывать правительства, сообщества и всех людей быть начеку", - приводит в среду AP его слова.