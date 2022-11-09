Уровень смертности от COVID-19 в мире снизился на 90% - ВОЗ
21:30 09.11.2022 Источник: Интерфакс
Глава ВОЗ отметил, что "за прошлую неделю зафиксировали более 9,4 тыс. смертей, в то время как в феврале показатель смертности за неделю колебался около 75 тыс.".
"Мы прошли долгий путь, и это действительно причина для оптимизма. Но мы продолжаем призывать правительства, сообщества и всех людей быть начеку", - приводит в среду AP его слова.
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