Пока неясно, готова ли Украина к компромиссам с РФ — Байден

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что пока нет ясности относительно того, готова ли Украина к компромиссам с Россией. Соответствующее заявление он сделал, выступая в среду перед журналистами в Белом доме.

По словам американского лидера, ситуация вокруг Херсона «как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода». «Еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина к компромиссам с Россией», — заявил Байден.

«Я направлюсь на [саммит] G20. Мне сказали, что президента [РФ Владимира] Путина там не будет, но другие мировые лидеры будут в Индонезии. У нас будет возможность оценить, какие будут дальнейшие шаги», — подчеркнул глава американской администрации.