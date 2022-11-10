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Власти Индонезии считают, что Путин не приедет на саммит G20 на Бали — Reuters

09:05 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индонезии полагают, что президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите Группы двадцати (G20) на Бали. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя индонезийского правительства.

В то же время, согласно изложенной им версии, российский лидер может в онлайн-режиме принять участие в одной из сессий предстоящей встречи на высшем уровне. Также утверждается, что на Бали прибудет глава МИД РФ Сергей Лавров. В Кремле эту информацию пока не подтвердили.

Саммит «двадцатки» состоится 15–16 ноября.

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