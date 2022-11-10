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Объем денег на руках у россиян достиг рекорда - СМИ

09:32 10.11.2022 Источник: Известия


По итогам сентября 2022 года объем наличных на руках у населения, бизнеса и ИП достиг рекорда с 2015 года — начала ведения этой статистики, и составил 14,2 трлн рублей. Это следует из данных Центробанка, которые проанализировали «Известия». За год показатель вырос на 1 трлн рублей, а резкие всплески спроса наблюдались в феврале и сентябре.

Россияне предпочитают хранить запас наличных в условиях неопределенности, кроме того, граждане могут снимать с депозитов рублевые средства из-за ухудшения условий хранения в банках, а также чтобы обменять их на иностранную валюту, объяснили эксперты. 

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