Сотрудники УФСБ предотвратили теракт в здании военкомата в Екатеринбурге
10:00 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном объекте в Кировском районе Екатеринбурга, организатор задержан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области в четверг.
«В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — сообщили в пресс-службе. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о здании военкомата.
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