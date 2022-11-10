Сотрудники УФСБ предотвратили теракт в здании военкомата в Екатеринбурге

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном объекте в Кировском районе Екатеринбурга, организатор задержан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области в четверг.

«В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — сообщили в пресс-службе. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о здании военкомата.