Выдача семейной ипотеки в России за 10 месяцев превысила результат всего 2021 года

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 140 тыс. кредитов по программе семейной ипотеке выдано в России с января по октябрь 2022 года, что превысило результат всего прошлого года, сообщили в четверг в ДОМ.РФ.

«Особый интерес население проявляет к семейной ипотеке, которая к тому же имеет большое демографическое значение. С начала года с ее помощью улучшили жилищные условия около 140 тыс. семей — кредитов выдано уже больше, чем за весь прошлый год», — говорится в сообщении. В ДОМ.РФ уточнили, что в 2021 году по семейной ипотеке было оформлено 132,9 тыс. кредитов. Общая сумма займов за все время реализации программы превысила 1,5 трлн рублей.

Кроме того, с начала года более 205 тыс. семей взяли льготную ипотеку на новостройки на общую сумму около 870 млрд рублей. По дальневосточной ипотеке за этот же период выдано более 20 тыс. кредитов на сумму около 94 млрд рублей. Еще около 150 тысяч многодетных семей за 10 месяцев получили выплаты на погашение ипотеки в размере до 450 тыс. рублей — на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, общая сумма компенсаций составила 67 млрд рублей.

Таким образом, государственными ипотечными программами, оператором которых выступает ДОМ.РФ, с начала 2022 года воспользовались более 500 тыс. семей, в общей сложности кредитов и компенсаций выдано на сумму почти 1,8 трлн рублей. По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, в текущем году с помощью госпрограмм выдается примерно каждый третий ипотечный кредит.