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Индия не намерена снижать свою зависимость от российских удобрений и нефти — СМИ

10:32 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия не планирует снижать свою зависимость от нефти и удобрений из России и стремится расширить экономическое сотрудничество с РФ, особенно в энергетическом секторе. Об этом говорится в опубликованной в четверг редакционной статье старейшей индийской газеты «Трибюн» под названием «Дружеские отношения между Индией и Россией», которая посвящена итогам визита в Москву главы индийского МИД Субраманьяма Джайшанкара.

«Белый дом заявил, что администрация [президента США ] Джо Байдена привержена сотрудничеству с Индией по ее отходу от России. <…> Индия, однако, не настроена снижать свою зависимость от российской нефти и удобрений. Вместо этого Индия и Россия стремятся расширить экономическое сотрудничество, особенно в энергетическом секторе. США хотят укрепления своего партнерства с Индией в различных секторах, но им настоятельно рекомендуется не диктовать Нью-Дели условия в отношении РФ», — пишет газета.

«На фоне геополитической борьбы Индия и Россия зафиксировали значительный рост в двусторонней торговле, что подчеркивает мощь и прочность проверенных временем связей двух стран», — указывает издание. Оно напомнило, что Джайшанкар в ходе своего визита в Москву подтвердил, что «Индия продолжит импортировать сырую нефть из России, несмотря на давление Запада». Как отметила газета, на совместной с российским коллегой Сергеем Лавровым пресс-конференции глава МИД Индии заявил, что «фундаментальным обязательством» Нью-Дели является обеспечение для индийских потребителей наилучшего возможного доступа к наиболее выгодным условиям на международных рынках сырой нефти.

«Индия обоснованно сделала все возможное, чтобы защитить свои интересы, вместо того чтобы следовать линии западных держав во время продолжающегося энергетического кризиса. Неудивительно, что индийско-российские дружеские отношения не приветствуются США», — подчеркнуло издание.

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