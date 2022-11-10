Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию, делегацию возглавит Лавров

10:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит Группы двадцати на Бали, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров», — сказал представитель Кремля.