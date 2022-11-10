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НОВОСТИ

В Иране разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету

11:00 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Амир Али Хаджизаде заявил в четверг, что в стране разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету.

«Иран разработал гиперзвуковую баллистическую ракету для противодействия системе ПВО. Эта новая ракета пройдет через все системы противоракетной обороны», — приводит агентство Фарс слова командующего.

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