Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки
11:05 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отечественный единый магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году, сообщает в четверг пресс-служба правительства РФ.
«Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений», — отметили в кабмине.
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