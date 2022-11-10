Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отечественный единый магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году, сообщает в четверг пресс-служба правительства РФ.

«Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений», — отметили в кабмине.