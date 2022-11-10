В России выявили 5 594 случая заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 594, летальных исходов из-за ковида — на 61. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 335 случаев заражения и 62 смерти, всего с начала пандемии — 21 483 520 и 390 835 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 623 против 8 492 днем ранее, до 20 884 515.