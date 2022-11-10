В Москве выявили 979 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 979 против 1 124 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 238 252 случая заражения.

Число умерших в столице возросло на 12 против 11 днем ранее, до 46 737. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 754, до 3 047 749.