«Евротранс» увеличил чистую прибыль в 48 раз

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Российский топливный оператор «Евротранс» увеличил чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2022 года в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Показатель превысил 1,8 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании. При этом валовая прибыль выросла на 63,7% до 4,2 млрд руб., а прибыль от продаж – вдвое до 3,2 млрд руб.

«Значительный рост показателей был обусловлен отказом от низкорентабельных направлений, а также позитивными тенденциями на внутреннем рынке торговли нефтепродуктами», – объясняют в компании. Себестоимость продаж сократилась на 15,1% до 27 млрд руб. благодаря повышению эффективности системы управления. А показатель EBITDA за девять месяцев вырос на 69,5% до 3,5 млрд руб. Общая стоимость активов компании на 30 сентября составила 42,6 млрд руб., показав рост на 44,7%.

«2022 год – особенный для топливного рынка. Впервые за 20 лет цена бензина и дизтоплива на АЗС в течение года не растет, если, конечно, не учитывать инфляцию. Это подтверждают и независимые аналитики, и данные Росстата. Поэтому в современных условиях рост прибыли компании – это показатель эффективных продаж», – считает вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

Ранее агентство АКРА присвоило «Евротрансу» кредитный рейтинг А-(RU) с прогнозом «стабильный». Как пояснили в АКРА, такой рейтинг «обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и сопутствующей продукции и наличие быстрых электрических заправочных станций, высоким уровнем корпоративного управления, а также средними рыночной позицией компании на рынке Москвы и Московской области и географической диверсификацией».