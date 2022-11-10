Пашинян утверждает, что Баку намерен закрыть Лачинский коридор и создать блокаду Карабаха

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Нагорный Карабах в блокаде.

«Президент Азербайджана пытается создать фиктивные основания для закрытия Лачинского коридора, блокады армян Нагорного Карабаха и их геноцида и депатриации под предлогом невыполнения Арменией своих обязательств», — сказал Пашинян в четверг на заседании правительства.