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Пашинян утверждает, что Баку намерен закрыть Лачинский коридор и создать блокаду Карабаха

12:00 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Нагорный Карабах в блокаде.

«Президент Азербайджана пытается создать фиктивные основания для закрытия Лачинского коридора, блокады армян Нагорного Карабаха и их геноцида и депатриации под предлогом невыполнения Арменией своих обязательств», — сказал Пашинян в четверг на заседании правительства.

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