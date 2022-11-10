Дума приняла закон, дающий добровольцам статус ветерана боевых действий
12:32 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО).
Документ был внесен на рассмотрение палаты 3 ноября. Статусом ветерана боевых действий наделяются лица, вступившие в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в ходе СВО.
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