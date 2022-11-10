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НОВОСТИ

Дума приняла закон, дающий добровольцам статус ветерана боевых действий

12:32 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Документ был внесен на рассмотрение палаты 3 ноября. Статусом ветерана боевых действий наделяются лица, вступившие в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в ходе СВО.

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