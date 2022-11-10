В Бердянском районе предотвратили теракт во время молодежного форума
13:20 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены украинской диверсионной группы планировали теракт в Бердянском районе во время молодежного форума, они задержаны. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель силовых структур.
«Правоохранительными органами Запорожской области в результате проведенных мероприятий пресечена деятельность двух членов украинской диверсионной группы, планировавшей осуществление террористического акта в Бердянском районе в период проведения первого окружного молодежного образовательного форума Запорожской области „Юг молодой“ с 6 по 9 ноября», — сказал он.
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