В Бердянском районе предотвратили теракт во время молодежного форума

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены украинской диверсионной группы планировали теракт в Бердянском районе во время молодежного форума, они задержаны. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель силовых структур.

«Правоохранительными органами Запорожской области в результате проведенных мероприятий пресечена деятельность двух членов украинской диверсионной группы, планировавшей осуществление террористического акта в Бердянском районе в период проведения первого окружного молодежного образовательного форума Запорожской области „Юг молодой“ с 6 по 9 ноября», — сказал он.