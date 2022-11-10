Россияне стали тратить на 35% больше времени на потребление цифрового контента в 2022 году

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Абсолютное время потребления цифрового контента среди россиян выросло на 35% за последний год и достигло 27 часов в неделю. Об этом сообщила заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Людмила Смирнова в четверг.

«Потребление значительно меняется. Мы видим в 2022 году рост потребления цифрового контента через цифровые носители. Оно выросло более чем на 35% год к году», — сказала она в рамках Национального рекламного форума — 2022.

Согласно презентации, представленной Смирновой, в 2021 году абсолютное время потребления цифрового контента составляло 20 часов в неделю. В 2022 году этот показатель достиг уже 27 часов. При этом более 30% телесмотрения посвящено новостным программам.