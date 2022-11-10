0
0
74
НОВОСТИ

Россияне стали тратить на 35% больше времени на потребление цифрового контента в 2022 году

14:00 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Абсолютное время потребления цифрового контента среди россиян выросло на 35% за последний год и достигло 27 часов в неделю. Об этом сообщила заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Людмила Смирнова в четверг.

«Потребление значительно меняется. Мы видим в 2022 году рост потребления цифрового контента через цифровые носители. Оно выросло более чем на 35% год к году», — сказала она в рамках Национального рекламного форума — 2022.

Согласно презентации, представленной Смирновой, в 2021 году абсолютное время потребления цифрового контента составляло 20 часов в неделю. В 2022 году этот показатель достиг уже 27 часов. При этом более 30% телесмотрения посвящено новостным программам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 10.11.2022
Талибы запретили женщинам посещать парки развлечений в Кабуле — СМИ
0
11
14:12 10.11.2022
Посол Латвии вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи со сносом советских памятников
0
63
13:45 10.11.2022
Герман Греф: «Необходимо дать бизнесу возможность развивать инновационные технологии»
0
108
13:32 10.11.2022
Джакарта с уважением относится к решению Путина не ехать на саммит G20 — министр
0
127
13:20 10.11.2022
В Бердянском районе предотвратили теракт во время молодежного форума
0
130
13:05 10.11.2022
Партия «Объединенный иудаизм Торы» рекомендовала Нетаньяху в премьеры Израиля
0
142
13:00 10.11.2022
Госдума одобрила повышение налога на прибыль для экспортеров сжиженного газа
0
148
12:32 10.11.2022
Дума приняла закон, дающий добровольцам статус ветерана боевых действий
0
208
12:20 10.11.2022
Глава Минцифры назвал российскую финансовую отрасль мировым лидером по цифровизации
0
212
12:05 10.11.2022
Турция получает экономическую выгоду, обходя антироссийские санкции - МИД Греции
0
239

Возврат к списку