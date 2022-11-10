Посол Латвии вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи со сносом советских памятников
14:12 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш был вызван в четверг в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
«10 ноября в МИД РФ был вызван посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш. Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов. Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма», — указали в министерстве.
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