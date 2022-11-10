Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ
15:00 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ должно будет внести предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщается в четверг на сайте Кремля.
«Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», — говорится в одном из пунктов перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о поддержке семей с детьми.
Новости
- 16:00 10.11.2022
- Несмотря на удары по дамбе Каховской ГЭС, ее по-прежнему используют для эвакуации — власти
- 15:32 10.11.2022
- Два работника шахты погибли в результате обстрела из РСЗО HIMARS поселка Криничное в ЛНР
- 15:12 10.11.2022
- Украинский депутат предлагает Вашингтону усилить контроль над военной помощью Киеву - СМИ
- 14:32 10.11.2022
- Талибы запретили женщинам посещать парки развлечений в Кабуле — СМИ
- 14:12 10.11.2022
- Посол Латвии вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи со сносом советских памятников
- 14:00 10.11.2022
- Россияне стали тратить на 35% больше времени на потребление цифрового контента в 2022 году
- 13:45 10.11.2022
- Герман Греф: «Необходимо дать бизнесу возможность развивать инновационные технологии»
- 13:32 10.11.2022
- Джакарта с уважением относится к решению Путина не ехать на саммит G20 — министр
- 13:20 10.11.2022
- В Бердянском районе предотвратили теракт во время молодежного форума
- 13:05 10.11.2022
- Партия «Объединенный иудаизм Торы» рекомендовала Нетаньяху в премьеры Израиля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать