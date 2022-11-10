Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ должно будет внести предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщается в четверг на сайте Кремля.

«Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», — говорится в одном из пунктов перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о поддержке семей с детьми.